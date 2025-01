Oeste x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Oeste e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (Youtube) e Amazon Prime Video (Streaming). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

O Oeste não começou a Copinha da melhor maneira, na primeira rodada empatou com o Santa Cruz-AC por 1 x 1, mas conseguiu dar a volta por cima e venceu o Náutico por 6 a 0. Antônio Caires, atacante de 19 anos, e Luis Felipe, meia de 18 anos, são as promessas do elenco.

➡️ Palmeiras recebe sondagens por Rony e aguarda propostas antes do Paulistão

O Palmeiras, por sua vez, venceu as duas primeiras partidas da Copinha e já está classificado para a próxima etapa. Figueiredo, Luighi e Riquelme Filipi são alguns dos principais jogadores do Verdão e podem subir para o elenco principal para trabalhar com Abel.

continua após a publicidade

Riquelme Fillipe (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

✅ FICHA TÉCNICA

OESTE X PALMEIRAS

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube) e Amazon Prime Video (Streaming)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OESTE: Vitor, Hytalo, João Wagner, Cauã Tavares, Rhaisson, João Pedro, Lucas Alvim, João Galdino, Antônio Caires, Luis Felipe e Guilherme Batista. Técnico: Carlos Ferro.

continua após a publicidade

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Rafael Coutinho; Arthur e Riquelme Fillipi; Allan, Thalys e Figueiredo; Luighi. Técnico: Lucas Andrade.