Novorizontino x Sport: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Novorizontino e Sport se enfrentam nesta sexta (11) (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 06:30 • Novo Horizonte (SP)

Novorizontino e Sport se enfrentam, nesta sexta-feira (11), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). A partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá início às 18h30 e será transmitida pelos canais fechados SporTV e Premiere (pay-per-view).

As equipes brigam pelo título da segunda divisão e disputam no topo da tabela. O Tigre é o líder com 54 pontos e logo atrás vem o Leão do Norte com 50 pontos, mas com uma partida atrasada.

Novorizontino e Sport se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X SPORT

31ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduado Baptista)

Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Dudu e Léo Tocantins; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Fabrício Domínguez e Titi Ortíz; Lucas Lima, Barletta e Zé Roberto.

