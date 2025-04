Novorizontino x Criciúma: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo NOV CRI SÉRIE B 4ª RODADA Data e Hora segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo Árbitro Onde assistir

Novorizontino e Criciúma se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. O confronto é válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a transmissão do ESPN e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Dois pontos separam as duas equipes na tabela de classificação neste momento. Enquanto o Novorizontino tem cinco pontos e está em 10° lugar - os jogos desta rodada já movimentam a tabela -, o Criciúma tem apenas três e está em 14°. Quem vencer pode mudar completamente a ordem da classificação, que até aqui está embolada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Confira todas as informações do jogo entre Novorizontino e Criciúma (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X CRICIÚMA

4ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



🗓️ Data e horário: segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Umberto Louzer): Airton; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson.

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo): Kauã; Leo Alaba (Marcinho), Rodrigo, Castán e Marcelo Hermes; M. Trindade, Juninho (Hudson) e Morelli; Diego Gonçalves, Popó e Talisson (Gabriel Barros),