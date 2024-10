Novorizontino x Sport: estatísticas, escalações e onde assistir

Novorizontino e Sport se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Rafael Vieira/AGIF)







Nesta sexta-feira, Novorizontino e Sport se enfrentam pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time do interior paulista levou a melhor sobre o adversário, com vitória por 2 a 1. O jogo terá início às 18h30 (de Brasília) com transmissão do SporTV e do Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Novorizontino e Sport se enfrentam pela Série B; confira as estatísticas do jogo em tempo real (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Estatísticas de Novorizontino e Sport

O Novorizontino chega para o jogo de hoje após uma derrota para o Amazonas na última rodada da Série B. No entanto, o time soma três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, fazendo parecer que o revés foi apenas um erro de percurso, mas nada que irá atrapalhar a corrida pelo título da equipe. O líder com 54 pontos venceu todos os seus últimos cinco jogos que disputou em casa.

Já o Sport chega para esta partida após vitória contra o Ceará, por 2 a 1. A equipe ocupa atualmente a terceira colocação da Série B, com 50 pontos em 29 jogos, um a menos do que a maioria dos seus rivais. Nos últimos cinco embates do clube pernambucano, foram três vitórias e dois empates. O retrospecto do Sport como visitante é inconstante, com duas derrotas, duas vitórias e um empate em seus últimos confrontos jogando longe de casa.

Palpites para o jogo

O Novorizontino tem o favoritismo para esta partida. A equipe do interior paulista vem embalada para seguir pontuando na competição e, jogando diante de sua torcida, o time não sabe o que é perder pontos desde o meio de agosto, quando empatou com o América-MG. Já o Sport tem um histórico instável fora de casa, podendo dificultar as coisas para a equipe; confira as estatísticas de Novorizontino e Sport em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Novorizontino e Sport

Novorizontino

Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Dudu e Léo Tocantins; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo - Técnico: Eduardo Baptista.

Sport

Caíque França, Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Fabrício Domínguez e Titi Ortíz; Lucas Lima, Barletta e Zé Roberto - Técnico: Pepa.