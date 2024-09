Novorizontino x Ponte Preta: estatísticas, escalações e onde assistir

Pela Série B do Brasileirão, o Novorizontino recebe a Ponte Preta (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (29), Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, a Ponte levou a melhor e venceu o duelo pelo placar de 1 a 0. O Lance! te conta as estatísticas de Novorizontino e Ponte Preta, além das prováveis escalações e onde você pode assistir ao duelo.

Atual líder da competição, Novorizontino recebe a Ponte Preta; Confira as estatísticas do confronto pelo tempo real (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Estatísticas de Novorizontino e Ponte Preta

O Novorizontino chega para esta partida após um empate em 1 a 1 com a equipe do Santos, que deixou o time do interior paulista líder em mais uma rodada. A equipe de Novorizonte vem fazendo boa campanha recente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos da Série B. Caso vença, o Novorizontino seguirá sendo o primeiro colocado da competição em mais uma oportunidade.

Já a Ponte Preta enfrenta um momento mais delicado na competição. O time de Campinas é o atual 14º colocado no Brasileirão Série B, e precisa tomar cuidado, já que está a apenas dois pontos do atual 17º colocado, Brusque, primeiro da zona de rebaixamento. A forma recente da Macaca também não é animadora. Nos últimos cinco jogos, a Ponte venceu apenas um, contra o CRB, perdeu três e empatou uma partida.

Palpites para o jogo

O Novorizontino é amplamente favorito ao confronto contra a Ponte Preta. A fase da equipe de Novorizonte faz com que uma vitória seja o esperado, para seguir ainda mais na liderança da Série B, rumo ao acesso para o Brasileirão Série A de 2025. Confira as estatísticas em tempo real de Novorizontino e Ponte Preta.

⚽Escalações prováveis de Novorizontino e Ponte Preta

Novorizontino

Jordi; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Geovane, Eduardo e Léo Tocantins; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo - Técnico: Eduardo Baptista

Ponte Preta

Pedro Rocha, Luiz Felipe, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho, Elvis e Dodô; Gabriel Novaes - Técnico: Nelsinho Baptista

Saiba onde assistir ao confronto

O jogo terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do canal por pay-per-view do Premiere.

