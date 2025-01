No Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Boavista duelam nesta segunda-feira (27). O jogo acontecerá no Estádio Jânio Moraes, popularmente conhecido como Laranjão, em Nova Iguaçu. A partida será válida pela 5ª rodada e a bola está prevista para rolar às 18h (de Brasília). O jogo terá transmissão da Bandsports (Canal Fechado) e do Canal Goat (YouTube).

O Nova Iguaçu teve um bom começo no Campeonato Carioca. O time acumulou um empate, contra o Vasco da Gama, e duas vitórias seguidas, contra o Sampaio Corrêa-RJ e Flamengo, nos primeiros três jogos consecutivos no Cariocão. Entretanto, na última partida, o time tropeçou para o líder Maricá e perdeu de 2 a 0. Com os resultados, o Carrossel da Baixada se encontra na 4ª posição, na zona de classificação para a fase final da Taça Guanabara.

Nova Iguaçu faz boa campanha no Campeonato Carioca 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Boavista teve uma boa partida de estreia no Campeonato Carioca, vencendo o Flamengo fora de casa. Porém, no jogo seguinte, o Verdão de Saquarema perdeu para o líder Maricá, e não conseguiu manter a boa fase, empatando os próximos dois jogos, contra Vasco da Gama e Sampaio Corrêa-RJ. Os resultados fizeram o time ficar na 8ª posição na tabela, estando apto para a classificação para a Taça Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

QUINTA RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Bandsports (Canal Fechado) e Canal Goat (YouTube).

NOVA IGUAÇU: Lucas Anselmo; Mateus Muller, Sidney, Gabriel, Guilherme; Índio, Lucas Cruz, Jorge Pedra; Andrey Dias, Philippe Costa, Xandinho

BOAVISTA SC: Diego; Thomas Ben-Hur, Gabriel Caran, Anderson Conceição Matheus Mascarenhas; Zé Mateus, William Oliveira; Raí, Caetano, Abner Vinícius; Zé Vitor

