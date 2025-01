Newcastle x Fulham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Newcastle e Fulham se enfrentam neste sábado (1º), em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. A bola ao 12h (de Brasília), no St. James Park, com transmissão do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle x Fulham

24ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, ao 12h (de Brasília);

📍 Local: St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

➡️ Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Dubravka; Livramento, Burn, Schar e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Murphy, Isak e Gordon.

continua após a publicidade

FULHAM (Técnico: Marcos Silva)

Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez

Isak comemora gol do Newcastle sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional