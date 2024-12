N. Forest x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Nottingham Forest e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (26) pela 18ª rodada da Premier League, e o Lance! informa onde assistir e outras informações do jogo. A bola rola a partir das 10h (horário de Brasília), no City Ground. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Onde assistir

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 10h (de Brasília);

📍 Local: City Ground, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

Como chegam Nottingham Forest e Tottenham

O Nottingham Forest protagoniza uma campanha surpreendente na Premier League até aqui, com 31 pontos na quarta colocação. Do outro lado, os Spurs ocupam a 11ª posição, com 26 pontos, e sofreram uma goleada de 6 a 3 para o Liverpool na rodada anterior.

Dejan Kulusevski é um dos destaques do Tottenham para a partida contra o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Sels; Morato, Murillo, Milenkovic; Aina, Yates, Gibbs-White, Moreno; Hudson-Odoi, Elanga; Wood

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Forster; Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Bergvall, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke

