Monaco x Benfica: onde assistir e horário do jogo pelo mata-mata da Champions League

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (horário de Brasília), no Stade Louis-II, em Mônaco. O confronto válido pelo jogo de ida da fase mata-mata da Champions League terá transmissão ao vivo do Space (canal fechado) e da Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

As equipes vivem momentos parecidos no campeonato. O Monaco é o 17° colocado, com 13 pontos e vai em busca de uma "revanche" contra o Benfica. Ambos se enfrentaram pela 5ª rodada da Fase de Liga e os portugueses levaram a melhor, vencendo por 3 a 2 em Stade Louis-II. O técnico Adi Hütter não contará com Balogun, Singo ou Mawissa para esta partida.

O Benfica, por sua vez, ocupa o 16° lugar e tem a mesma quantidade de pontos que o adversário, mas com um saldo de gols positivo. O grande reforço da equipe para a fase mata-mata é o argentino Di María, que está recuperado e pode entrar em campo na quarta (12).

Monaco e Benfica se enfrentam nesta quarta (12) (Foto: Valery HACHE / AFP)

No retrospecto do confronto, foram apenas três jogos. O Benfica realizou um jogo em casa e saiu vitorioso. As outras duas partidas aconteceram na casa do Monaco, com uma vitória do visitante e um empate.

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco x Benfica

Jogo de ida - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stade Louis-II, em Mônaco;

📺 Onde assistir: Space (canal fechado) e MAX (streaming)

🕴️ Arbitragem: Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (auxiliares); Luca Pairetto (quarto árbitro); Daniele Chiffi e Aleandro Di Paolo (VAR).