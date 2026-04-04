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Mirassol x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Os dois times vivem momentos distintos na tabela e estão separados por cinco pontos

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Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 04/04/2026
12:51
onde assistir
imagem cameraMirassol recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (5), no Maião. (Foto: Divulgação/ Lance)
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Separados por cinco pontos na tabela, Mirassol e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (5), às 20h (de Brasília), no Maião, em clássico entre equipes do interior de São Paulo. O Premiere transmite ao vivo. Clique aqui para assistir.

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O Massa Bruta vem de vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, na última quinta-feira (2), no estádio Cícero de Souza Marques. Já o Mirassol, estreante na Libertadores desta temporada, está na zona de rebaixamento e vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, fora de casa.

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Ficha do jogo

Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
Escudo do Red Bull Bragantino
RBB
10ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, dia 5 de abril de 2026
Local
Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Mirassol chega em um momento ruim para a partida: é o vice-lanterna da competição, com seis pontos. A equipe sofreu gols nas últimas 11 partidas e tem a sétima pior defesa do campeonato, com 13 gols sofridos. O time comandado por Rafael Guanaes soma apenas uma vitória em oito jogos. O último triunfo foi no dia 29 de janeiro, quando venceu o Vasco por 2 a 1, na estreia no Brasileirão.

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Para o duelo, Guanaes conta com o retorno de Reinaldo, que cumpriu suspensão na última partida. Com a derrota para o Botafogo, o Mirassol chegou à 10ª partida sem vencer na temporada e vive sua pior sequência desde a chegada do treinador. O técnico pediu o apoio da torcida neste momento delicado.

— Queria deixar um pedido aqui: se mobilizem conosco, porque estamos enfrentando muitos adversários e precisamos de vocês do nosso lado. Eu preciso do teu apoio, todo o Mirassol precisa do apoio. Vamos nos mobilizar neste momento para que possamos voltar a vencer - disse.

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Já o Massa Bruta vem embalado por uma das melhores atuações na temporada, com a vitória sobre o Flamengo, resultado que encerrou um jejum de seis jogos sem vencer.

O técnico Vagner Mancini espera que o momento vivido pelo time de Bragança Paulista represente uma virada de chave na temporada.

– Fico feliz de ver as atuações do Red Bull. Mesmo quando perdemos para o Botafogo, eu vim aqui e falei que tinha gostado da atuação da nossa equipe. Talvez, naquele jogo, tenhamos pecado nas finalizações. O mais importante é que voltamos a vencer. Espero que isso nos dê a confiança necessária para ter uma boa sequência de resultados – afirmou.

Isidro Pitta comemora gol pelo Red Bull Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/ RBB)
Isidro Pitta comemora gol pelo Red Bull Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/ RBB)

Ficha Técnica:

 MIRASSOL X RED BULL BRAGANTINO - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Domingo, dia 5 de abril de 2026
📍Estádio: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP)
Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
📟 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Prováveis escalações:

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Galeano (Edson Carioca), Alesson e Tiquinho Soares.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Henry Mosquera.

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