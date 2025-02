Madureira x Maricá: onde assistir, horário e prováveis escalações

Madureira e Maricá se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro. O confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2025 terá transmissão ao vivo da Bandsports (canal aberto) e do Canal GOAT (Youtube). ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O Madureira venceu apenas uma das seis partidas disputadas. A missão para segunda é somar três pontos para se distanciar do Bangu, último colocado no campeonato.

O Maricá, por sua vez, é o terceiro coloca com 11 pontos acumulados e precisa de um bom resultado para não correr riscos de terminar a rodada fora do G-4 do Cariocão.

continua após a publicidade

➡️Carille elogia Bruma após empate do Vasco: ‘Que chegue jogador que nem ele para ajudar’

Jogos de hoje: Maricá faz boa campanha no Campeonato Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Madureira e Maricá (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA x MARICÁ

7ª rodada — Campeonato Carioca

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Bandsports (canal aberto) e do Canal GOAT (Youtube).

➡️Flamengo oficializa empréstimo de Alcaraz para time da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MADUREIRA: Mota; Cauã Coutinho (Isaías), Marcão, Rodrigo Lindoso, Jean e Evandro; Minho, Wagninho, Marcelo e Wallace; Renato Henrique.

MARICÁ: Dida; Magno, Mizael, Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Clayton (Gutemberg), João Vitor e Walber; Bruninho e Sérgio Mendonça (Mercado).