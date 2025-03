Lyon x FCSB: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Liga Europa

O Lyon recebe o FCSB nesta quinta-feira (13) pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) no Groupama Stadium, na França. A partida terá transmissão ao vivo pela Band (TV aberta) e pela CazéTV (Youtube).➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O Lyon venceu o jogo de ida por 3 a 1, com direito a dois gols de Malick Fofana e um de Nicolás Tagliafico. O time da casa pode perder por até um gol de diferença no tempo regulamentar que avança para as quartas.

O treinador do Lyon Paulo Fonseca foi suspenso por nove meses do Campeonato Francês por uma intensa reclamação contra os árbitros na vitória sobre o Brest, no dia 5 de março. Com isso, o português retorna para a competição nacional apenas em novembro, mas pode treinar o time em campeonatos internacionais.

O FCSB, por sua vez, é o líder da Campeonato Romeno com 56 pontos e precisa de uma vitória de dois gols de diferença para levar a partida para a prorrogação.

Lyon e FCSB se enfrentam nesta quinta (Foto: Divulgação)

Confira as informações do jogo entre Lyon e FCSB

✅ FICHA TÉCNICA

LYON X FCSB

OITAVAS - JOGO DE VOLTA - LIGA EUROPA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, na França;

📺 Onde assistir: Band (canal aberto) e CazéTV (Youtube).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LYON: Lucas Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Tagliafico; Tolisso, Tessmann e Matic; Nuamah, Mikautadze e Cherki. Técnico: Paulo Fonseca.

FCSB: -