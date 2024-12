Liverpool e Leicester se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), no Anfield Road, Liverpool (ING). A partida será válida pela 18ª rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e da ESPN (canal fechado). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Mohamed Salah comemora gol pelo Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X LEICESTER

18ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, Liverpool (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (TV fechada)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Jota; Nuñez.

LEICESTER (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

Ward; Kristiansen, Vestergaard, Coady e James Justin; Skipp, Soumaré, Mavididi, Jordan Ayew e El Khannouss; Vardy.

