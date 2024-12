Lens x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Lens recebe o PSG neste domingo (22) pela Copa da França. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França. A partida não terá transmissão para o Brasil. Este será o último jogo da equipe vermelha e azul no ano.

O Lens ocupa a 7º posição da Ligue 1 com 24 pontos. Na última rodada empatou com o Auxerre por 2 a 2. O PSG, por sua vez, afastou a pressão em cima do técnico Luis Enrique com vitórias fundamentais sobre Lyon e Monaco, por 3 a 1 e 4 a 2, respectivamente.

O goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, sofreu vários pontos no rosto por conta do pisão de Wilfried Singo no último jogo e será poupado para o confronto de domingo. O lateral-esquerdo Nuno Mendes é dúvida devido ao problema de tendão. Do outro lado, o departamento médico do Lens está cheio com: Rémy Labeau, Jonathan Gradit, Nampalys Mendy, Cabot e Ruben Aguilar.

Donnarumma, goleiro do PSG, sofreu com as travas do atacante Wilfried Singo, do Mônaco (Foto: Valery Hache/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

LENS X PSG

COPA DA FRANÇA

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França

📺 Onde assistir: Não terá transmissão para o Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LENS: Samba; Frankowski, Danso, Khusanov, Medina, Chavez; Thomasson, El Aynaoui; Pereira da Costa, Nzola, Zaroury.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Joao Neves; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Doue, Barcola.

