Lecce x Roma: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo

Lecce e Roma se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Ettore Giardiniero, em Via del Mare. A bola começa rolar a partir das 16h45 (de Brasília) deste sábado (29). A partida terá a transmissão exclusiva da Disney+ (streaming).

Ficha do jogo LEC ROM 30ª rodada Serie A Data e Hora sábado, 29 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília) Local Stadio Ettore Giardiniero Árbitro Onde assistir

O Lecce enfrenta uma fase desesperadora na Serie A. O clube não sabe o que é vencer desde janeiro no campeonato e ocupa a 16ª colocação. O time perdeu os últimos quatro jogos e se vê perto da zona de rebaixamento, com apenas três pontos a mais que o primeiro time da parte inferior da tabela.

Por sua vez, a Roma vem encontrando forças para chegar nas posições de cima do Campeonato Italiano. O clube treinado por Claudio Ranieri chega para a partida após vencer seis confronto seguidos no torneio nacional. Contra o Lecce, o time busca ganhar para alcançar as colocações que dão acesso aos campeonatos continentais.

✅ FICHA TÉCNICA

LECCE X ROMA

30° RODADA - SERIE A

📆 Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Ettore Giardiniero, em Lecce, Itália;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LECCE (Técnico: Marco Giampaolo): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic

ROMA (Técnico: Cláudio Ranieri): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk