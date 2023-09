Já se passaram três anos desde que a Lazio chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões, da qual participará nesta edição, depois de terminar entre os quatro primeiros da Serie A TIM, e retornar à primeira tabela da Europa é um marcador do progresso de Maurizio Sarri no Stadio Olimpico. Além de registrar a segunda melhor pontuação do clube em uma campanha de primeira divisão, os Biancocelesti mantiveram notáveis ​​21 jogos sem sofrer golos no processo - apenas duas equipes registraram mais em uma única temporada da Serie A. Com um gol marcado pelo goleiro Provedel, no último lance do jogo, a Lazio garantiu o empate em 1 a 1 com o Atl. Madrid, pela primeira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24.Já pela Serie A, os números são desanimadores. Na última rodada, visitou a Juventus e perdeu por 3 a 1. Foi a terceira derrota nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Italiano. Sendo assim, a Le Aquile passou a ocupar a 15ª posição, com 3 pontos.