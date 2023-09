A Juventus recebe a Lazio neste sábado (16), ás 10h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Atualmente, a equipe mandante ocupa a terceira posição com sete pontos marcados. Já os visitantes, aparecem na parte de baixo da tabela (12º lugar), com três pontos conquistados na competição.