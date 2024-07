Judô nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir à disputa do bronze de Rafaela Silva

Rafaela Silva (Foto: Reprodução/Time Brasil)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 11:55 • Paris (FRA)

Uma das principais esperanças de medalha do Brasil nas Olimpíadas 2024, Rafaela Silva irá disputar o bronze do judô feminino (categoria até 57kg). Ela enfrenta a japonesa Haruka Funakubo na tardde desta segunda-feira (29), às 12h18, na Arena do Campo de Marte, em Paris (FRA), na luta que vale o terceiro lugar.

A brasileira foi derrotada pela sul-coreana Mimi Huh na semifinal, com waza-ari já no Golden Score. Antes, Rafa superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, em sua estreia nas oitavas de final, e Eteri Liparteliani, da Geórgia, nas quartas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre a disputa do bronze de Rafaela Silva no judô das Olimpíadas (onde assistir, horário, e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Rafaela Silva (BRA) x Haruka Funakubo (JAP)

Judô feminino - categoria até 57kg - Disputa do bronze

Olimpíadas de Paris

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 29 de julho de 2024, 12h18

📍 Local: Arena do Campo de Marte, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV.

🔰 Brasileira: Rafaela Silva