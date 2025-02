Juazeirense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Juazeirense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste terá transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

O time da casa foi derrotado por 2 a 1 para o América-RN na primeira rodada, e ocupa a quinta posição do Grupo A.

O Bahia, por sua vez, empatou o clássico com o Vitória pelo Campeonato Baiano em uma partida sem gols, no último sábado (1). O Esquadrão é o líder do Grupo B e pode entrar com uma formação mesclada no time titular, repetindo a estratégia já utilizada pelo técnico Rogério Ceni.

"Jogar os 11 da base que jogaram os primeiros jogos é um pouco pesado para eles nesse momento. Agora, quando você insere um ou outro", comentou Ceni.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Juazeirense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (5) (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)

Tudo sobre o jogo entre Juazeirense e Bahia (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

JUAZEIRENSE x BAHIA

SEGUNDA RODADA — COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, no Ceará;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

➡️Ba-Vi 500 de casa cheia! 45 mil ingressos já foram vendidos para Bahia x Vitória

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUAZEIRENSE: Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo (Rezende) e Fredi; Acevedo, Sidney (Jota) e Rodrigo Nestor; Tiago, Everaldo (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

BAHIA: Igor Leonardo; Jhunior Santos, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos e Gutierrez; Alexsandro, Guilherme e Patrick. Técnico: Carlos Rabello.