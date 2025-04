Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são pelo Libertadores, com LDU x Flamengo, Sul-Americana, Campeonato Saudita, com Cristiano Ronaldo em campo, Campeonato Espanhol, com o Barcelona em busca do título de La Liga e Campeonato Francês, com o PSG em busca de ser campeão invicto.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 22 de abril de 2025)

Copa Libertadores

LDU x Flamengo - 19h - ESPN e Disney+

Carabobo x Universidad de Chile - 19h - Paramount+

Alianza Lima x Talleres - 19h - Paramount+

Colo Colo x Racing Club - 21h30 - Paramount+

Internacional x Nacional-URU - 21h30 - Paramount+

Barcelona-EQU x Universitario - 23h - ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

Guarani-PAR x Independiente - 19h - Paramount+

Boston River x Nacional Potosí - 19h - ESPN 4 e Disney+

Vasco x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+

GV San José x Once Caldas - 21h30 - Paramount+

Melgar x Puerto Cabello - 23h - Paramount+

Campeonato Saudita

Damac x Al Nassr - 13h05 - Canal GOAT

Campeonato Espanhol

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Valencia x Espanyol - 14h - ESPN 4 e Disney+

Barcelona x Mallorca - 16h30 - Disney+

Campeonato Francês

Nantes x PSG - 15h45 - CazéTV

Campeonato Inglês

Manchester City x Aston Villa - 16h - ESPN e Disney+

Taça de Portugal

Rio Ave x Sporting - 16h45 - NSports

Campeonato Argentino

Tigre x Belgrano - 19h - Disney+

Independiente Rivadavia x Aldosivi - 21h15 - Disney+

Brasileirão Série B

Atlético-GO x Cuiabá - 19h30 - Disney+ e Kwai Sports (Kwai)

Volta Redonda x Ferroviária - 20h - Disney+

MLS

Portland Thorns x NJ/NY Gotham FC - 23h30 - Apple TV+