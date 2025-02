Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (20), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os play-offs da Europa League, o duelo entre Botafogo e Racing pela Recopa Sul-Americana, o Palmeiras brigando pela sua classificação no Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Copa do Brasil e mais.

continua após a publicidade

O Botafogo vai ao El Cilindro, em Avellaneda (ARG), para enfrentrar o Racing no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A competição marca o duelo entre os vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano anterior.

Enquanto, o Palmeiras necessita de uma vitória contra o Botafogo (SP) para seguir vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025)

Recopa Sul-Americana

Racing x Botafogo - 21h30 - ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Paulista

RB Bragantino x Mirassol - 18h30 - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Palmeiras x Botafogo-SP - 19h30 - TNT e Max

Portuguesa x São Bernardo - 21h35 - TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Jogos de hoje: Palmeiras briga pela classificação no Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Europa League

Galatasaray x AZ Alkmaar - 14h45 - Band

Roma x Porto - 14h45 - CazéTV

Anderlecht x Fenerbahçe - 17h - CazéTV

➡️Clique para assistir na CazéTV

Pré-Libertadores

Monagas x Cerro Porteño - 19h - Paramount+

Tolima x Melgar - 21h30 - Paramount+

➡️ Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!

Conference League

Betis x Gent - 14h45 - CazéTV

Copa do Brasil

Olaria x ABC - 21h30 - Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Champions League Two da Ásia (oitavas)

Jeonbuk Hyundai Motors x Port FC - 7h - Disney+

Concacaf Champions Cup

Deportivo Saprissa x Vancouver Whitecaps - 22h - Disney+