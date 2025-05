Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Série A, B, C e D do Brasileirão, da final da Copa da Inglaterra, do Campeonato Alemão, do Campeonato Francês e mais.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti se pronuncia pela primeira vez após acerto com a Seleção: ‘Será maravilhoso’

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 17 de maio de 2025)

Brasileirão

Ceará x Sport - 16h - Premiere

Vasco x Fortaleza - 18h30 - Record, CazéTV e Premiere

São Paulo x Grêmio - 21h - Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Operário x Botafogo-SP - 16h - Disney+

Vila Nova x Athletico-PR - 18h30 - Disney+

Athletic Club x Novorizontino - 20h30 - ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Floresta x Guarani - 17h - DAZN e Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Tombense x CSA - 17h - Nosso Futebol+

Ponte Preta x Brusque - 19h30 - DAZN e Nosso Futebol+

Ypiranga x Náutico - 19h30 - DAZN e Nosso Futebol+

Copa da Inglaterra (Final)

Crystal Palace x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+

Jogos de hoje: Crystal Palace e Manchester City se enfrentam na final da Copa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Campeonato Escocês

Celtic x St. Mirren - 8h30 - Disney+

Campeonato Alemão

Augsburg x Union Berlin - 10h30 - Onefootball

Borussia Dortmund x Holstein Kiel - 10h30 - TV Cultura, Canal GOAT, Nosso Futebol e Onefootball

Borussia Monchengladbach x Wolfsburg - 10h30 - Sportv 2, Canal GOAT e Onefootball

Freiburg x Eintracht Frankfurt - 10h30 - Onefootball

Heidenheim x Werder Bremen - 10h30 - Onefootball

Hoffenheim x Bayern de Munique - 10h30 - Sportv, CazéTV e Onefootball

Mainz x Bayer Leverkusen - 10h30 - CazéTV, Nosso Futebol e Onefootball

RB Leipzig x Stuttgart - 10h30 - Onefootball

St. Pauli x VfL Bochum - 10h30 - Onefootball

continua após a publicidade

➡️30 dias grátis para assistir CazéTV no Prime Video

Campeonato Francês

PSG x Auxerre - 16h - CazéTV

Saint-Étienne x Toulouse - 16h - CazéTV

Campeonato Português

Braga x Benfica - 14h - Disney+

Farense x Santa Clara - 14h - Disney+

Porto x Nacional-POR - 14h - Disney+

Sporting x Vitória de Guimarães - 14h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Genoa x Atalanta - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Belga

Royal Antwerp x Union Saint Gilloise - 15h45 - Disney+

Campeonato Uruguaio

River Plate-URU x Montevideo Wanderers - 15h - Disney+

Plaza Colonia x Danubio - 17h15 - Disney+

Peñarol x Montevideo City Torque - 20h - Disney+

continua após a publicidade

Paulistão sub-20

RB Bragantino sub-20 x Corinthians sub-20 - 15h - Canal Paulistão (YouTube)

Santos sub-20 x EC São Bernardo sub-20 - 15h - Canal Paulistão (YouTube)

Campeonato Maranhense (Final)

Imperatriz x Maranhão - 15h30 - TV Cidade e PlayPlus

Campeonato Amapaense (Final)

Oratório x Trem - 16h - TV Equinócio e PlayPlus

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Huesca x Elche - 13h30 - Disney+

Málaga x Sporting Gijón - 16h - Disney+

Quarta Divisão Inglesa (Playoff de acesso)

AFC Wimbledon x Notts County - 8h30 - Disney+

Brasileirão feminino

Cruzeiro (F) x Ferroviária (F) - 17h - TV Brasil

Corinthians (F) x Sport (F) - 21h - TV Brasil

Brasileirão Série D

Porto Vitória x Portuguesa - 17h - LusaTV e PortoTV (YouTube)

NWSL

North Carolina Courage (F) x Chicago Stars (F) - 18h - Canal GOAT