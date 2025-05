Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (11), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A, B e C, La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Italiano, Bundesliga, Premier League, Campeonato Turco e mais

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 11 de maio de 2025)

Brasileirão

Sport x Cruzeiro - 16h - Premiere

Palmeiras x São Paulo - 17h30 - Globo e Premiere

Atlético-MG x Fluminense - 17h30 - Globo e Premiere

Botafogo x Internacional - 20h - Record, CazéTV e Premiere

Brasileirão Série B

Criciúma x Volta Redonda - 16h - ESPN e Disney+

Cuiabá x Operário - 18h30 - Disney+

Novorizontino x Ferroviária - 18h30 - Disney+

Brasileirão Série C

Botafogo-PB x Floresta - 16h30 - Nosso Futebol+

Caxias x Retrô - 16h30 - Nosso Futebol+

Londrina x Tombense - 19h - Nosso Futebol+

CSA x Maringá - 19h - Nosso Futebol (YouTube e PPV)

La Liga

Leganés x Espanyol - 9h - Disney+

Barcelona x Real Madrid - 11h15 - ESPN e Disney+

Athletic Bilbao x Alavés - 13h30 - Disney+

Real Bétis x Osasuna - 16h - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: em jogo que pode decidir o título espanhol, Barcelona e Real Madrid sem enfrentam(Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)

Campeonato Italiano

Udinese x Monza - 7h30 - Disney+

Hellas Verona x Lecce - 10h - Disney+

Torino x Inter de Milão - 13h - ESPN 4 e Disney+

Napoli x Genoa - 15h45 - Disney+

Premier League

Newcastle x Chelsea - 8h - ESPN e Disney+

Manchester United x West Ham - 10h15 - Disney+

Tottenham x Crystal Palace - 10h15 - ESPN 2 e Disney+

Nottingham Forest x Leicester City - 10h15 - ESPN 4 e Disney+

Liverpool x Arsenal - 12h30 - Disney+

Campeonato Escocês

Rangers x Aberdeen - 8h - Disney+

Campeonato Belga

Gent x Royal Antwerp - 8h30 - Disney+

Genk x Club Brugge - 13h30 - Disney+

Campeonato Holandês

Feyenoord x PSV - 9h30 - Disney+

Ajax x NEC Nijmegen - 11h45 - Disney+

Campeonato Norueguês

Brann x Rosenborg - 9h30 - OneFootball

Bryne x Molde - 12h - OneFootball

Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund - 10h30 - CazéTV, Sportv e OneFootball

Eintracht Frankfurt x St. Pauli - 12h30 - TV Cultura e OneFootball

Stuttgart x Augsburg - 14h30 - OneFootball

Campeonato Português

Estrela da Amadora x AVS - 11h30 - Disney+

Vitória de Guimarães x Farense - 14h - Disney+

Boavista x Porto - 16h30 - Disney+

Campeonato Austríaco

Austria Vienna x Rapid Vienna - 12h - OneFootball

Campeonato Polonês

Legia Warszawa x Lech Poznan - 12h30 - OneFootball

Campeonato Turco

Besiktas x Adana Demirspor - 13h - Disney+

Paulistão sub-20

Santo André sub-20 x Palmeiras sub-20 - 15h - Canal Paulistão (YouTube)

Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Fayha - 15h - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Paraense (Final)

Remo x Paysandu - 17h - TV Cultura (PA), Esporte na Cultura e Canal do Benja

Campeonato Argentino (Oitavas de final)

Argentinos Juniors x Instituto Córdoba - 18h - Disney+

Huracán x Deportivo Riestra - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão feminino

Ferroviária (F) x Corinthians (F) - 20h - Sportv

MLS

Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC - 20h - AppleTV+

NWSL

Kansas City Current (F) x Bay FC (F) - 13h50 - ESPN 2 e Disney+

Terceira Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Wycombe Wanderers x Charlton - 14h30 - Disney+

Quarta Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Chesterfield x Walsall - 11h30 - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Racing Santander x Real Oviedo - 9h - Disney+

Albacete x Huesca - 13h30 - Disney+

Campeonato Alemão feminino

Bayern de Munique (F) x Essen (F) - 9h - DAZN

Wolfsburg (F) x Bayer Leverkusen (F) - 9h - DAZN

RB Leipzig (F) x Eintracht Frankfurt (F) - 9h - DAZN

Freiburg (F) x Werder Bremen (F) - 9h - DAZN

Campeonato Espanhol feminino

Real Bétis (F) x Barcelona (F) - 7h - Disney+

Real Madrid (F) x Tenerife (F) - 7h - Disney+

Levante Badalona (F) x Valencia (F) - 7h - Disney+