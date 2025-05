Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais jogos de hoje são campeonatos europeus, com destaque para Milan x Bologna pelo Campeonato Italiano e Wolfsburg x Hoffenheim pelo Alemão. As disputas da Segunda Divisão da Inglaterra seguem com os playoffs de acesso, enquanto a base da seleção brasileira entra em campo no Sul-Americano sub-17 feminino contra o Equador. O dia também reserva espaço para os estaduais femininos e a Liga Nacional de Futsal, com o confronto entre Corinthians e Atlântico.

continua após a publicidade

➡️Com números de Haaland, ex-Athletico pode defender a seleção da Malásia

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 9 de maio de 2025)

Campeonato Ucraniano

Zorya x Shakhtar Donetsk – 9h30 – OneFootball

Polissya x Dínamo de Kiev – 9h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Nurnberg x FC Koln – 13h30 – OneFootball

Preussen Munster x Hertha Berlin – 13h30 – OneFootball

Campeonato Turco

Basaksehir x Fenerbahçe – 14h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Austríaco

Sturm Graz x RB Salzburg – 14h30 – OneFootball

Campeonato Alemão

Jogos de hoje: o Wolfsburg recebe o Hoffenhein pela Bundesliga (Foto: Reprodução/Instagram)

Wolfsburg x Hoffenheim – 15h30 – Sportv e OneFootball

➡️Clique para assistir no Sportv

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Cádiz x Almería – 15h30 – Disney+

Campeonato Italiano

Milan x Bologna – 15h45 – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Las Palmas x Rayo Vallecano – 16h – Disney+

Segunda Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Coventry x Sunderland – 16h – ESPN 4 e Disney+

Sul-Americano sub-17 feminino

Brasil sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) – 18h30 – Sportv

Liga Nacional de Futsal

Corinthians x Atlântico – 20h – BandSports, Canal GOAT e LNF TV (YouTube)

Brasileirão feminino

São Paulo (F) x Fluminense (F) – 21h – Sportv

NWSL

Racing Louisville (F) x NJ/NY Gotham (F) – 21h – Canal GOAT