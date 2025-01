Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (18/01/2025)

Neste sábado (18), os destaques dos jogos de hoje são Palmeiras no Paulistão, Botafogo e Fluminense no Cariocão, início das quartas de final da Copinha com São Paulo x Cruzeiro, clássico mineiro, clássico no Campeonato Italiano, Barcelona no Campeonato Espanhol e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de janeiro de 2025)

Paulistão

18h30 - Noroeste x Palmeiras - CazéTV, Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

20h30 - Portuguesa x Novorizontino - Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

Campeonato Carioca

16h30 - Sampaio Corrêa-RJ x Botafogo - Globo, Sportv e Premiere

19h - Fluminense x Maricá - Premiere

Jogos de hoje: Botafogo, de Kaue, joga pelo Campeonato Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Copinha

20h30 - São Paulo x Cruzeiro - CazéTV

21h30 - Criciúma x Ferroviária - Sportv

FC Series

17h - Atlético-MG x Cruzeiro - Sportv, Premiere, Canal GOAT e CBN Esportes (Youtube)

Campeonato Inglês

9h30 - Newcastle x Bournemouth - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Girona x Sevilla - Disney+

14h30 - Real Bétis x Alavés - ESPN 4 e Disney+

17h - Getafe x Barcelona - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

11h - Bologna x Monza - Disney+

14h - Juventus x Milan - ESPN e Disney+

16h45 - Atalanta x Napoli - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - Sportv, CazéTV e Onefootball

11h30 - Stuttgart x Freiburg - Canal GOAT e Onefootball

11h30 - FC Heidenheim x St. Pauli - Onefootball

11h30 - VfL Bochum x RB Leipzig - Onefootball

11h30 - Holstein Kiel x Hoffenheim - Onefootball

14h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Monchengladbach - Rede TV e Onefootball

Campeonato Holandês

12h30 - Zwolle x PSV - Disney+

16h - Willem II x Feyenoord - Disney+

Campeonato Português

12h30 - Santa Clara x Estoril - Disney+

15h - Rio Ave x Sporting - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Samsunspor - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30 - Cardiff x Swansea - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h - Eintracht Braunschweig x Schalke 04 - Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h30 - Eibar x Albacete - Disney+

14h30 - Sporting Gijón x Elche - Disney+

17h - Levante x Granada - Disney+

Campeonato Goiano

16h - Goiás x Crac - TV Brasil Central

Campeonato Paranaense

16h - Azuriz x Athletico-PR - NSports e Rede Furacão

16h - Londrina x Maringá - NSports

Campeonato Catarinense

16h - Chapecoense x Marcílio Dias - FCF TV (Youtube)

16h30 - Brusque x Avaí - NSC TV

19h - Figueirense x Hercílio Luz - FCF TV (Youtube)

Campeonato Pernambucano

16h30 - Sport x Retrô - Globo (PE)

Campeonato Cearense

16h30 - Ceará x Tirol - TV Verdes Mares

Paulistão Série A2

15h - Santo André x Primavera - TV Cultura, Canal GOAT e Paulistão (Youtube)

Campeonato Capixaba

15h - Nova Venécia x Rio Branco-ES - TVE Espírito Santo

17h - Desportiva Ferroviária x Vitória - TV Brasil e TVE Espírito Santo

Campeonato Piauiense

16h - River-PI x Altos - TV Cidade Verde

Campeonato Alagoano

16h - CSA x Murici - TV Pajuçara

Campeonato Potiguar

16h - ABC x Santa Cruz-RN - TV Tropical

Campeonato Mato-Grossense

16h30 - Cuiabá x Mixto - TV Centro América

Campeonato Paraibano

16h30 - Auto Esporte x Botafogo-PB - TV Paraíba / TV Cabo Branco

Campeonato Belga

16h45 - Club Brugge x Beerschot VA - Disney+

Serie Rio de la Plata

18h - Montevideo Wanderers x Instituto Córdoba - Disney+

20h - Cerro Largo x Gimnasia - Disney+

22h - Defensor Sporting x Independiente-ARG - Disney+

Amistosos

18h - Santa Fe x Carabobo - Disney+

20h - Racing x Colo-Colo - Disney+

22h - Once Caldas x Universitario - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

16h - Liverpool feminino x Brighton feminino - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Levante Badalona feminino x Atlético de Madrid feminino - DAZN