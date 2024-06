Onde assistir aos jogos de hoje (27/06/2024)

Na lanterna, Fluminense tenta se recuperar e é o destaque dos jogos de hoje. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 06:02 • Rio de Janeiro

Como destaque dos jogos de hoje, temos a finalização da 12ª rodada do Brasileirão com duas partidas envolvendo o lanterna Fluminense e o São Paulo, que tenta sair do meio da tabela. À tarde, temos clássico paulista no Brasileirão Sub-20, além de fecharmos a noite com mais dois jogos de Copa América.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quinta-feira, 27 de junho de 2024)

Campeonato Brasileiro Série A

19h - Fluminense x Vitória - SporTV e Premiere

20h - São Paulo x Criciúma - Premiere

Copa América

19h - Panamá x Estados Unidos - SporTV e Globoplay

22h - Uruguai x Bolívia - SporTV e Globoplay

Campeonato Brasileiro Série C

20h - Confiança x CSA - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Brasileiro Série D

19h - Iguatu x Maracanã - FCF (Youtube)

20h - América-RN x Sousa-PB - TV FNF (Youtube)

Campeonato Brasileiro Sub-20

16h - Corinthians sub-20 x São Paulo sub-20 - SporTV

Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Atlético-MG (F) x Grêmio (F) - Canal GOAT

15h - Internacional (F) x Ferroviária (F) - Canal GOAT