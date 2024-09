Onde assistir aos jogos de hoje (27/09/2024)

O PSG encara o Rennes pelo Campeonato Francês (Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)







Nesta sexta-feira (27), os destaques dos jogos de hoje ficam com as partidas do início da rodada do Brasileirão Série B. Além disso, os campeonatos europeus também têm alguns atrativos, como o jogo do PSG no francês e do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. Confrontos das oitavas da Copa do Mundo de Futsal fecham o dia.

O Borussia Dortmund encara o Bochum pelo Campeonato Alemão; Veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sexta-feira, 27 de setembro de 2024)

Brasileirão Série B

19h: Ceará x Brusque - Sportv e Premiere

21h30: Coritiba x Goiás - Sportv e Premiere

21h30: Paysandu x Ituano - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Copa do Mundo de Futsal (oitavas)

09h30: Tailândia x França - Sportv 2, CazéTV e FIFA+

12h: Argentina x Croácia - Sportv 2, CazéTV e FIFA+

Campeonato Francês

16h: PSG x Rennes - CazéTV

Campeonato Alemão

15h30: Borussia Dortmund x Bochum - CazéTV e OneFootball

Campeonato Italiano

15h45: Milan x Lecce - ESPN e Disney+

Campeonato Português

16h15: Estoril x Sporting - Disney+

La Liga

16h: Valladolid x Mallorca - Disney+

Campeonato Saudita

12h20: Al Nassr x Al Wehda - BandSports e Canal GOAT

15h: Al Qadisiah x Al Ahli - BandSports e Canal GOAT

Champions League Feminina

08h: Sorteio da fase de grupos - DAZN

Campeonato Saudita Feminino

12h10: Al Taraji feminino x Al Shabab feminino - DAZN

12h20: Al Nassr feminino x Al Ula feminino - DAZN

Campeonato Alemão (2ª divisão)

13h30: Ulm x Eintracht Braunschweig - OneFootball

13h30: Greuther Fürth x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

13h30: Bayer Leverkusen feminino x Hoffenheim feminino - DAZN

Campeonato Espanhol Feminino

15h: Atlético de Madrid feminino x Madrid feminino - DAZN

Campeonato Inglês Feminino

15h30: Crystal Palace feminino x Chelsea feminino - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Belga

15h45: Charleroi x Club Brugge - Disney+

Campeonato Inglês (2ª divisão)

16h: Plymouth x Luton Town - Disney+

Campeonato Argentino

21h: Independiente Rivadavia x Instituto - Disney+

NWSL

23h: Angel City x Washington Spirit - Canal GOAT