Onde assistir aos jogos de hoje (22/09/2024)

Grêmio e Flamengo duelam pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Neste domingo (22), os destaques dos jogos de hoje ficam com as partidas do Brasileirão, com alguns clássicos regionais, como Vasco e Palmeiras. Na Premier League, o confronto entre Manchester City e Arsenal deve ser a grande atração do último dia do final de semana na Europa. Além disso, outros jogos de campeonatos europeus fecham o domingo.

Vasco e Palmeiras fazem clássico regional pelo Brasileirão; Confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Anderson Romao/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (domingo, 22 de setembro de 2024)

Brasileirão

16h: Atlético-MG x RB Bragantino - Globo e Premiere

16h: Vasco x Palmeiras - Globo e Premiere

18h30: Grêmio x Flamengo - Sportv e Premiere

18h30: São Paulo x Internacional - Premiere

18h30: Cuiabá x Cruzeiro - Premiere

18h30: Criciúma x Athletico-PR - Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Premier League

10h: Brighton x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

12h30: Manchester City x Arsenal - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

La Liga

09h: Getafe x Leganés - Disney+

11h15: Atlético Bilbao x Celta de Vigo - ESPN 4 e Disney+

13h30: Villarreal x Barcelona - ESPN e Disney+

16h: Rayo Vallecano x Atlético de Madrid - Disney+

Campeonato Italiano

07h30: Fiorentina x Lazio - ESPN e Disney+

10h: Monza x Bologna - Disney+

13h: Roma x Udinese - Disney+

15h45: Inter de Milão x Milan - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Bayer Leverkusen x Wolfsburg - CazéTV e Onefootball

12h30: Stuttgart x Borussia Dortmund - TV Cultura, CazéTV e Onefootball

14h30: St. Pauli x RB Leipzig - Onefootball

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Copa do Mundo de Futsal

09h30: Marrocos x Portugal - CazéTV e FIFA+

12h30: França x Irã - CazéTV e FIFA+

Brasileirão Feminino (Final)

10h: Corinthians feminino x São Paulo feminino - Globo, Sportv e Canal GOAT

➡️ Clique para assistir no SporTV

Brasileirão Série B

16h: Chapecoense x Avaí - Canal GOAT

18h30: Ceará x Vila Nova - Canal GOAT

Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Final)

18h: Coreia do Norte feminina sub-20 x Japão feminina sub-20 - Canais Sportv, Globoplay, CazéTV e FIFA+

Campeonato Português

11h30: Gil Vicente x Casa Pia - Disney+

16h30: Sporting x AVS - Disney+

Campeonato Holandês

09h30: Feyenoord x NAC Breda - Disney+

11h45: Fortuna Sittard x PSV - Disney+

Campeonato Belga

08h30: Club Brugge x Gent - Disney+

Brasileirão Série C

18h30: Ypiranga x Londrina - DAZN e Nosso Futebol

MLS

19h15: Philadelphia Union x DC United - Apple TV+

Segunda Divisão Inglesa

08h: Preston North End x Blackburn Rovers - Disney+

Campeonato Turco

11h: Rizespor x Samsunspor - Disney+

14h: Besiktas x Eyupspor - Disney+

Copa da Liga Escocesa

11h: Celtic x Falkirk - Disney+

Segunda Divisão Espanhola

11h15: Castellon x Racing Santander - Disney+

16h: Almería x Eibar - Disney+

La Liga Feminina

14h: Real Madrid feminino x Athletic Bilbao feminino - DAZN

Campeonato Argentino

14h30: Independiente x Argentinos Juniors - Disney+

17h: Talleres x Racing - ESPN 4 e Disney+

19h30: Platense x Rosario Central - Disney+

Campeonato Uruguaio

16h: Danubio x Liverpool-URU - Disney+

19h: Cerro x Peñarol - Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

20h: Atlético San Luis feminino x Necaxa feminino - Disney+

Campeonato Peruano

17h: Cusco x Sporting Cristal - Fanatiz