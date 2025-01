Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (22), entre os destaques dos jogos de hoje estão a Champions League com jogaço entre PSG e Manchester City, além de outros gigantes em campo como Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, Milan e Inter de Milão. Ao mesmo tempo, no fim da tarde, temos a semifinal da Copinha entre Corinthians e Grêmio.

Os quatro maiores estaduais do Brasil seguem firme à noite com destaque para o clássico entre Santos e Palmeiras pelo Paulistão. Também jogam nesta noite Corinthians, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 22 de janeiro de 2025)

Uefa Champions League

14h45 - RB Leipzig x Sporting - TNT e Max

14h45 - Shakhtar Donetsk x Brest - Space e Max

17h - Real Madrid x Salzburg - TNT e Max

17h - Arsenal x Dínamo Zagreb - Space e Max

17h - PSG x Manchester City - Max

17h - Feyenoord x Bayern - Max

17h - Milan x Girona - Max

17h - Sparta Praga x Inter de Milão - Max

17h - Celtic x Young Boys - Max

Jogos de hoje: Haaland e Bernardo Silva estarão em campo hoje pelo Manchester City contra o Paris Saint-Germain (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Campeonato Paulista

18h30 - RB Bragantino x Velo Clube - UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

19h30 - Corinthians x Água Santa - CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

20h - Ponte Preta x Portuguesa - TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

21h35 - Santos x Palmeiras - Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Carioca

19h - Bangu x Flamengo - Sportv e Premiere

21h30 - Botafogo x Volta Redonda - Canal GOAT e Premiere

Campeonato Mineiro

19h - Athletic x Cruzeiro - Premiere

19h - Atlético-MG x Democrata GV - Premiere

Campeonato Gaúcho

19h - Guarany de Bagé x Internacional - Premiere

19h - Juventude x Ypiranga - Premiere

22h - Brasil de Pelotas x Grêmio - Globo, Sportv e Premiere

Copa do Nordeste

19h - América-RN x Juazeirense - Premiere

21h30 - Ferroviário x Sport - Premiere

21h30 - CRB x Vitória - SBT Nordeste e Premiere

21h30 - Náutico x Ceará - SBT Nordeste e Premiere

Copinha (Semifinal)

17h - Grêmio x Corinthians - Sportv

Uefa Europa League

12h30 - Besiktas x Athletic Bilbao - CazéTV

Campeonato Saudita

14h - Al Ittihad x Al Shabab - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Plymouth x Burnley - ESPN 4 e Disney+

Série Rio de la Plata

21h - Independiente del Valle x Cerro - Disney+