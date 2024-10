Onde assistir aos jogos de hoje (19/10/2024)

Vasco e Atlético-MG decidem vaga para a final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste sábado (19) recheado de partidas, os destaques do futebol são a continuidade da rodada do Brasileirão, com direito ao clássico entre Internacional e Grêmio, e o segundo jogo entre Vasco e Atlético-MG pela Copa do Brasil. Há também confrontos por campeonatos europeus. Confira abaixo:

Internacional e Grêmio fazem o clássico deste sábado pelo Brasileirão (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 19 de outubro de 2024)

Brasileirão Série A

16h: Internacional x Grêmio - Premiere

16h: Vitória x RB Bragantino - Premiere

Brasileirão Série B

16h: Vila Nova x Coritiba - Premiere

17h: Ituano x Ceará - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

17h: Mirassol x Novorizontino - Canal GOAT e Premiere

Copa do Brasil (semifinais)

18h30: Vasco x Atlético-MG - Sportv, Premiere e Prime Video

Premier League

8h30: Tottenham x West Ham - ESPN e Disney+

11h: Newcastle x Brighton - ESPN e Disney+

11h: Manchester United x Brentford - Disney+

11h: Fulham x Aston Villa - Disney+

11h: Ipswich x Everton - Disney+

11h: Southampton x Leicester - Disney+

13h30: Bournemouth x Arsenal - Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Sportv, CazéTV e OneFootball

10h30: Mainz x RB Leipzig - Canal GOAT e OneFootball

10h30: Hoffenheim x Bochum - OneFootball

10h30: Freiburg x Augsburg - OneFootball

10h30: Borussia Mönchengladbach x Heidenheim - OneFootball

13h30: Bayern x Stuttgart - RedeTV!, Sportv, CazéTV e Canal GOAT

Campeonato Italiano

10h: Genoa x Bologna - Disney+

10h: Como x Parma - Disney+

15h45: Juventus x Lazio - ESPN e Disney+

LaLiga

9h: Athletic Bilbao x Espanyol - ESPN 2 e Disney+

11h15: Osasuna x Betis - Disney+

13h30: Girona x Real Sociedad - Disney+

16h: Celta de Vigo x Real Madrid - Disney+

Campeonato Francês

16h: PSG x Strasbourg - CazéTV

Brasileirão Série C (final)

17h30: Athletic x Volta Redonda - DAZN, Zapping, Nosso Futebol e Nosso Futebol+

Campeonato Holandês

13h45: AZ Alkmaar x PSV - Disney+

16h: Go Ahead Eagles x Feyenoord - Disney+

Campeonato Turco

10h: Trabzonspor x Istanbul Basaksehir - Disney+

13h: Antalyaspor x Galatasaray - Disney+

Campeonato Belga

15h45: Union Saint-Gilloise x Gent - Disney+

MLS

19h: Chicago Fire x Nashville - Apple TV+

19h: DC United x Charlotte - Apple TV+

19h: Inter Miami x New England Revolution - Apple TV+

19h: Montréal x New York City - Apple TV+

19h: New York Red Bulls x Columbus Crew - Apple TV+

19h: Orlando City x Atlanta United - Apple TV+

19h: Philadelphia Union x Cincinnati - Apple TV+

22h: Austin x Colorado Rapids - Apple TV+

22h: FC Dallas x Sporting Kansas City - Apple TV+

22h: Houston Dynamo x Los Angeles Galaxy - Apple TV+

22h: Los Angeles FC x San Jose Earthquakes - Apple TV+

22h: Minnesota United x St. Louis - Apple TV+

22h: Real Salt Lake x Vancouver Whitecaps - Apple TV+

22h: Seattle Sounders x Portland Timbers - Apple TV+

Campeonato Alemão Feminino

7h: Eintracht Frankfurt feminino x Werder Bremen feminino - DAZN

Campeonato Alemão (2ª divisão)

8h: Hannover x Schalke 04 - OneFootball

8h: Preussen Münster x Elversberg - OneFootball

8h: Jahn Regensburg x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

15h30: Kaiserslautern x Paderborn - OneFootball

Campeonato Inglês (2ª divisão)

8h30: Oxford United x West Bromwich - Disney+

11h: Millwall x Derby County - Disney+

Campeonato Espanhol (2ª divisão)

11h15: Deportivo La Coruña x Eldense - Disney+

16h: Mirandés x Eibar - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

11h: Atlético de Madrid feminino x Real Sociedad feminino - DAZN

Campeonato Argentino

17h: Racing x Defensa y Justicia - Disney+

19h15: Tigre x Boca Juniors - Disney+

Campeonato Saudita

15h: Al Ittihad x Al Qadsiah - Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

16h: Progreso x River Plate - Disney+

19h30: Peñarol x Boston River - Disney+

Campeonato Mineiro Feminino

15h: América-MG feminino x Atlético-MG feminino - Nosso Futebol (YouTube)

Campeonato Paulista sub-20 (quartas)

11h: Novorizontino sub-20 x Ibrachina sub-20 - Paulistão (YouTube)

15h: Santos sub-20 x RB Bragantino sub-20 - Paulistão (YouTube)

Copa do Mundo Feminina sub-17

17h: Nigéria feminino sub-17 x Equador feminino sub-17 - FIFA+

17h: Espanha feminino sub-17 x Coreia do Sul feminino sub-17 - FIFA+

20h: Rep. Dominicana feminino sub-17 x Nova Zelândia feminino sub-17 - FIFA+

20h: Colômbia feminino sub-17 x EUA feminino sub-17 - FIFA+

Liga Feminina dos EUA (NWSL)

23h: Bay FC x North Carolina Courage - Canal GOAT