Onde assistir aos jogos de hoje (15/09/2024)

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







15/09/2024

Nos jogos de hoje, os destaques no futebol nacional ficam com as partidas do Brasileirão, com o grande atrativo sendo entre Flamengo e Vasco. Além disso, a final do Brasileirão de futebol feminino entre São Paulo e Corinthians também é outro grande confronto deste domingo. Na Europa, os campeonatos nacionais também terão rodada neste final de semana.

Em clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco duelam pelo Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (domingo, 15 de setembro de 2024)

Brasileirão Série A

16h00: Palmeiras x Criciúma - Globo e Premiere

Palmeiras x Criciúma - Globo e Premiere 16h00: Juventude x Fluminense - Globo e Premiere

Juventude x Fluminense - Globo e Premiere 16h00: RB Bragantino x Grêmio - Globo e Premiere

RB Bragantino x Grêmio - Globo e Premiere 18h30: Cruzeiro x São Paulo - Premiere

Cruzeiro x São Paulo - Premiere 18h30: Bahia x Atlético-MG - Premiere

Bahia x Atlético-MG - Premiere 18h30: Flamengo x Vasco - Premiere

Premier League

10h00: Tottenham x Arsenal - ESPN e Disney+ 12h30: Wolverhampton x Newcastle - ESPN e Disney+

LaLiga

09h00: Celta de Vigo x Real Valladolid - Disney+ 11h15: Girona x Barcelona - Disney+ 13h30: Las Palmas x Athletic Bilbao - Disney+ 16h00: Atlético de Madrid x Valencia - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

07h30: Genoa x Roma - ESPN e Disney+ 10h00: Atalanta x Fiorentina - ESPN 2 e Disney+ 10h00: Torino x Lecce - Disney+ 13h00: Cagliari x Napoli - Disney+ 15h45: Monza x Internazionale - Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Augsburg x St. Pauli - OneFootball

Augsburg x St. Pauli - OneFootball 12h30: Mainz x Werder Bremen - TV Cultura, Sportv e OneFootball

Campeonato Francês

15h45: Lens x Lyon - CazéTV

Brasileirão Feminino (Final)

10h00: São Paulo feminino x Corinthians feminino - Globo, Sportv, TV Brasil e Canal GOAT

Brasileirão Série B

16h00: Santos x América-MG - Globo e Premiere

Santos x América-MG - Globo e Premiere 16h00: Operário-PR x Coritiba - Band, TV Brasil e Premiere

Operário-PR x Coritiba - Band, TV Brasil e Premiere 18h30: Chapecoense x Ceará - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Chapecoense x Ceará - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere 18h30: Sport x CRB - Sportv e Premiere

Campeonato Português

11h30: Porto x Farense - ESPN 4 e Disney+

Porto x Farense - ESPN 4 e Disney+ 16h30: Braga x Vitória de Guimarães - Disney+

Campeonato Escocês

08h00: Dundee United x Rangers - Disney+

Campeonato Belga

08h30: Royal Antuérpia x Union Saint-Gilloise - Disney+

Campeonato Turco

11h00: Kasimpasa x Fenerbahçe - Disney+

Kasimpasa x Fenerbahçe - Disney+ 14h00: Trabzonspor x Besiktas - Disney+

Campeonato Alemão (2ª Divisão)

08h30: Hamburgo x Jahn Regensburg - OneFootball

Hamburgo x Jahn Regensburg - OneFootball 08h30: Hertha Berlin x Fortuna Düsseldorf - OneFootball

Hertha Berlin x Fortuna Düsseldorf - OneFootball 08h30: Greuther Fürth x Elversberg - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

09h00: Bayer Leverkusen fem x Eintracht Frankfurt fem - DAZN

Campeonato Pernambucano Feminino

10h00: Sport feminino x Náutico feminino - Nosso Futebol

Campeonato Espanhol Feminino

11h00: Atlético de Madrid fem x Deportivo La Coruña fem - DAZN

Campeonato Espanhol (2ª Divisão)

11h15: Oviedo x Cartagena - Disney+

Oviedo x Cartagena - Disney+ 13h30: Burgos x Zaragoza - Disney+

NWSL

14h00: Washington Spirit x Houston Dash - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Gaúcho Feminino

15h00: Juventude feminino x Salomé Goulart feminino - Nosso Futebol

Campeonato Saudita

15h00: Al Ittihad x Al Wehda - Canal GOAT e BandSports

Brasileirão Série C

18h30: Remo x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol+

MLS