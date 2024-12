Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (12/12/2024)

Nesta quinta-feira (12), os jogos de hoje têm destaque nas rodadas das competições europeias, tanto na Europa League, quanto na Conference League. Os melhores atrativos ficam com os confrontos entre Rangers e Tottenham, além de Lyon e Eintracht Frankfurt.

continua após a publicidade

Ingleses como Manchester United e Chelsea também jogam. Partidas da Champions League Feminina, além da semifinal da Copinha Feminina, fecham o dia.

O Frankfurt visita o Lyon pela Europa League, em duelo da parte de cima da tabela; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 12 de dezembro de 2024)

Europa League

14h45: Roma x Braga - Band

14h45: Viktoria Plzen x Manchester United - CazéTV

17h: Rangers x Tottenham - CazéTV

17h: Lyon x Eintracht Frankfurt - CazéTV

continua após a publicidade

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Conference League

12h30: Astana x Chelsea - CazéTV

Champions League feminina

14h45: Bayern feminino x Juventus feminino - DAZN

14h45: Valerenga feminino x Arsenal feminino - DAZN

17h: Hammarby feminino x Barcelona feminino - Max e DAZN

17h: Manchester City feminino x St. Pölten feminino - DAZN

Copinha feminina (Semifinal)

20h30: Fluminense feminino x Santos feminino - Record News, BandSports, CazéTV, Redevida+ e Paulistão (YouTube)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Os grandes destaques desta quinta-feira ficam com os jogos da Europa League e da Conference League. Rangers e Tottenham se enfrentam na Escócia, com amplo favoritismo ao time londrino, mas as equipes estão empatadas tecnicamente na tabela, sendo os oitavos e nonos colocados, respectivamente.

continua após a publicidade

Já no embate entre Lyon e Eintracht Frankfurt fazem grande jogo pela parte de cima da tabela da Europa League. O Frankfurt é o terceiro colocado, enquanto os franceses ocupam a sétima posição. Jogando em casa, o Lyon pode se aproveitar disso para encostar nos líderes, mas não será um duelo fácil, já que os alemães possuem quatro vitórias seguidas na competição.

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!