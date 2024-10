Onde assistir aos jogos de hoje (12/10/2024)

Santos e Mirassol se enfrentam pela Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Neste sábado (12), os jogos de hoje têm destaque com os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, além da final da Série C. Pela Europa, a Liga das Nações segue com suas rodadas na data Fifa, com confrontos entre Espanha e Dinamarca, além Polônia e Portugal são os grandes atrativos do dia.

Santos e Mirassol jogam pela Série B, veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 12 de outubro de 2024)

Brasileirão Série B

17h: Ceará x Ponte Preta - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

18h30: Santos x Mirassol - Sportv e Premiere

21h30: Botafogo-SP x Operário-PR - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C (Final)

17h30: Volta Redonda x Athletic Club - DAZN, Nosso Futebol+ e Zapping

Liga das Nações

10h: Lituânia x Kosovo (C) - Disney+

13h: Croácia x Escócia (A) - Sportv e Globoplay

13h: Bulgária x Luxemburgo (C) - ESPN e Disney+

15h45: Espanha x Dinamarca (A) - Sportv e Globoplay

15h45: Polônia x Portugal (A) - Disney+

15h45: Sérvia x Suíça (A) - ESPN e Disney+

15h45: Bielorrússia x Irlanda do Norte (C) - Disney+

15h45: Chipre x Romênia (C) - Disney+

Copa Paulista (Final)

15h: Monte Azul x Votuporanguense - TV Cultura, Record e Paulistão (Youtube)

MLS

20h30: Columbus Crew x New England Revolution - Apple TV+

Campeonato Inglês Feminino

9h45: Arsenal feminino x Chelsea feminino - ESPN e Disney+

Paulistão Sub-20

11h: Desportivo Brasil sub-20 x São Paulo sub-20 - Paulistão (Youtube)

11h: Ibrachina sub-20 x Novorizontino sub-20 - Paulistão (Youtube)

15h: RB Bragantino sub-20 x Santos sub-20 - Paulistão (Youtube)

15h: Corinthians sub-20 x Palmeiras sub-20 - TNT, Max e Paulistão (Youtube)

Campeonato Uruguaio

12h30: Progreso x Danubio - Disney+

15h: Rampla Juniors x Cerro - Disney+

17h30: Defensor Sporting x Boston River - Disney+

20h: Montevideo Wanderers x River Plate-URU - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

12h45: Wolfsburg feminino x Bayern de Munique feminino - DAZN

Liga das Nações da Concacaf

14h30: Antígua e Barbuda x República Dominicana - Concacaf (Youtube)

16h30: Ilhas Cayman x Ilhas Virgens Britânicas - Concacaf (Youtube)

19h30: Dominica x Bermuda - Concacaf (Youtube)

21h: Bahamas x Ilhas Virgens (EUA) - Concacaf (Youtube)

23h: Ilhas Turcas e Caicos x Anguilla - Concacaf (Youtube)

Amistoso de Seleções

22h: Estados Unidos x Panamá - Disney+

NWSL (Feminino)

23h: Bay FC feminino x Kansas City Current feminino - Canal GOAT