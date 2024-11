Onde assistir aos jogos de hoje (05/11/2024)

São Paulo e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (05), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos da Série A do Campeonato Brasileiro, com o grande atrativo ficando com Botafogo e Vasco, em clássico carioca. Além disso, jogos pela Champions League também são ótimas opções de partidas para ver, com Real Madrid e Milan, além de Liverpool e Bayer Leverkusen fazendo os melhores jogos da rodada da competição europeia.

Botafogo e Vasco se enfrentam em clássico pelo Brasileirão; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (terça-feira, 05 de novembro de 2024)

Brasileirão

21h30: Botafogo x Vasco - Globo e Premiere

21h30: Bahia x São Paulo - Globo e Premiere

21h30: Internacional x Criciúma - Globo e Premiere

UEFA Champions League

14h45: PSV x Girona - TNT e Max

14h45: Slovan Bratislava x Dinamo Zagreb - Space e Max

17h: Real Madrid x Milan - SBT, TNT e Max

17h: Sporting x Manchester City - Space e Max

17h: Liverpool x Bayer Leverkusen - Max

17h: Lille x Juventus - Max

17h: Celtic x RB Leipzig - Max

17h: Borussia Dortmund x Sturm Graz - Max

17h: Bologna x Monaco - Max

Brasileirão Série B

19h: Amazonas x América-MG - Sportv e Premiere

21h: Brusque x Botafogo-SP - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30: Mirassol x Coritiba - Sportv e Premiere

Champions League Asiática

7h: Kawasaki Frontale x Shanghai Port - Disney+

15h: Al Nassr x Al Ain - ESPN 4 e Disney+

UEFA Youth League

10h: Sporting sub-19 x Manchester City sub-19 - UEFA.tv

12h: Lille sub-19 x Juventus sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Plymouth x Portsmouth - Disney+