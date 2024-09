Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo espera reverter o placar do jogo de ida contra o Atlético-MG (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

O jogo de hoje entre São Paulo e Atlético-MG marca o reencontro das equipes após a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou em 1 a 0 para a equipe mineira, que construiu o resultado em pleno Estádio do Morumbis. A segunda partida do confronto terá início a partir das 21h45, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video.

A expectativa é que Lucas Moura consiga voltar da Seleção para participar do jogo de hoje (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo pôde usar o tempo em que os campeonatos nacionais ficaram paralisados pela data Fifa para descansar o elenco e se preparar para a partida decisiva desta quinta. Bobadilla (Paraguai), Ferraresi (Venezuela), Jhegson Méndez (Equador) e Lucas Moura (Brasil) foram convocados por suas seleções e a equipe corre para ter esses atletas à disposição para o jogo de hoje.

A máxima, no entanto, também é verdadeira para o rival, Atlético-MG. O Galo possui a vantagem no confronto após ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 1 a 0, na casa do Tricolor Paulista. A equipe mineira teve Guilherme Arana (Brasil), Júnior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) convocados para suas seleções. A equipe comandada por Gabriel Milito terá apenas que empatar para seguir adiante na Copa do Brasil. Uma vitória são-paulina por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Atlético-MG x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x São Paulo

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro, às 21h45

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Prime Video

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

⚽Escalações confirmadas de Atlético-MG e São Paulo

Atlético-MG

Everson; Saravia, Battaglia, Júnior Alonso (Bruno Fuchs ou Lyanco) e Guilherme Arana (Rubens); Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Guilherme Arana, Júnior Alonso e Eduardo Vargas são dúvida pelos jogos disputados na data Fifa.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Wellington Rato, Calleri e Lucas Moura - Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques: Pablo Maia, Ferreirinha, Patryck Lanza e Alisson (Lesionados)