Jogo do Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Palmeiras encara o Fluminense pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Verdão foi superado pelo rival carioca, pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere.

Para ter chances de ganhar o título do Brasileirão, o Palmeiras terá que vencer o Fluminense no jogo de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras chega para o jogo de hoje depois de ter vencido o Cruzeiro, na última rodada do Brasileirão, pelo placar de 2 a 1, longe de seus domínios. O Verdão acumula quatro vitórias e uma derrota em seus últimos cinco confrontos pela competição, ocupando a segunda colocação, com 70 pontos. Os comandados de Abel Ferreira terão que bater o Fluminense e torcer por uma vitória do São Paulo, para garantir o tricampeonato brasileiro.

Já o Fluminense vem para esta partida após vencer o Cuiabá em seu último duelo pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras atualmente está na 15ª colocação, e ainda corre riscos de rebaixamento, dependendo de resultados da rodada. Em seus últimos cinco jogos, são três empates, uma vitória e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras x Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fluminense

Brasileirão Série A - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 08 de dezembro, 16h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Palmeiras e Fluminense

Palmeiras

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Vitor Reis (Suspenso); Piquerez e Bruno Rodrigues (Lesionados).

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Felipe Melo, Facundo Bernal, Ignácio e Lelê (Lesionados).