Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Publicada em 01/11/2024 - 09:00

Em jogo hoje, o Fluminense encara o Grêmio pela primeira partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Imortal acabou vencendo pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

As equipes também se enfrentaram pela Libertadores; confira as informações do jogo do Fluminense hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje após perder para o Vitória, longe de seus domínios, pelo placar de 2 a 1. Com a derrota, o Tricolor das Laranjeiras ficou na 13ª posição do Brasileirão, com 36 pontos somados. Nas últimas cinco rodadas da competição, o Flu tem três derrotas e duas vitórias. Mesmo com a fase instável, a equipe já apresenta uma grande probabilidade de se manter na Série A.

Já o Grêmio vem para a partida de hoje do Campeonato Brasileiro após vencer o Atlético-GO, diante de sua torcida, pelo placar de 3 a 1. A importante vitória deixou o Imortal na 11ª posição da competição, com 38 pontos somados até o momento. Nos últimos cinco jogos do time gaúcho, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Grêmio

Brasileirão Série A - 32ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 01 de novembro, 21h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Fluminense e Grêmio

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Nonato e Lelê (Lesionados).

Grêmio

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely (Kannemann), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Monsalve e Soteldo; Braithwaite - Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques: Equipe não terá desfalques para este jogo.