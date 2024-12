Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Vitória pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time da Gávea venceu o time baiano pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

No primeiro turno, o Flamengo bateu o Vitória; confira as informações do jogo de hoje da equipe carioca (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após ter vencido o Criciúma, fora de casa, pelo placar de 3 a 0. Em seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, o time da Gávea tem três vitórias e dois empates, ocupando atualmente a terceira colocação da competição. A equipe carioca já não briga por mais nenhuma posição acima no campeonato, e independente do resultado de hoje, ficará em terceiro.

Já o Vitória vem para esta partida já com a confirmação que está classificado para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Nos últimos cinco jogos da equipe baiana, são duas vitórias, dois empates e uma derrota, tendo empatado com o Grêmio em seu último confronto pelo Brasileirão. O time comandado por Thiago Carpini está na 11ª posição, com 46 pontos somados.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo x Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vitória

Brasileirão Série A - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 08 de dezembro, 16h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Vitória

Flamengo

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves (Gerson) e Alcaraz; Gonzalo Plata (Gabigol) e Bruno Henrique - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Alex Sandro, Rossi, Viña, Cebolinha e Pedro (Lesionados).

Vitória

Lucas Arcanjo; Edu, Bruno Uvini (Caio Vinícius) e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ryller, Willian Oliveira e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito, Alerrandro e Janderson - Técnico: Thiago Carpini.

continua após a publicidade

Desfalques: Neris (Suspenso); Matheusinho, Osvaldo e Camutanga (Lesionados).