Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Athletico disputam vaga pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

Vasco e Athletico-PR iniciam hoje o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil em busca da classificação para as semifinais da competição. A primeira partida irá acontecer em São Januário, enquanto o jogo de volta será no Paraná, no estádio do Athletico. O embate entre as equipes terá início a partir das 20h, no horário de Brasília, com transmissão do Prime Video.

➡️ Assista no Prime Video com 30 dias grátis!

Vasco ganhou o jogo do Brasileirão contra o Athletico no último final de semana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

No último final de semana, Vasco e Athletico-PR fizeram jogo pela 24ª rodada do Brasileirão, em uma prévia da partida pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Gigante da Colina saiu com os três pontos ao vencer o Furacão pelo placar de 2 a 1. O resultado deixou a equipe do Rio de Janeiro na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil deve ser a única esperança de títulos para a equipe carioca.

Já a equipe paranaense chega para o jogo de hoje na nona colocação do Campeonato Brasileiro, após perder para o Vasco. Além da Copa do Brasil, o Athletico também tem a Copa Sul-Americana para disputar, o que, inclusive, deve ser um título mais acessível para o Furacão. O time está nas quartas de final da competição e irá enfrentar o Racing, da Argentina.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco x Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Athletico-PR

Copa do Brasil - Quartas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto, às 20h00

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

⚽Prováveis escalações de Vasco e Athletico-PR

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo) e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Adson; Rodríguez (David) e Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Phillipe Coutinho (Em fase final de recuperação de lesão); David (Dúvida por conte de celulite facial).

Athletico-PR

Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian, Cuello, Nikão (Zapelli) e Canobbio; Mastriani - Técnico: Martín Varini.

Desfalques: Fernandinho (Lesionado)