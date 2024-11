São Paulo ganha duas novidades na luta por vaga na Libertadores

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 03/11/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo terá duas novidades na luta por uma vaga na Libertadores. O volante Damián Bobadilla e o lateral-esquerdo Patryck foram liberadores pelo departamento médico e participaram de atividades com bola com o restante do elenco.

Após se recuperarem de problemas físicos, ambos iniciaram processo de fortalecimento muscular. A tendência é que Bobadilla esteja à disposição da comissão técnica antes do companheiro.

O atleta se lesionou durante as eliminatórias para a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, em outubro, e retornou com dores no adutor direito. No entanto, a lesão afastou o Bobadilla por apenas algumas semanas.

Patryck, por sua vez, se recupera de uma fratura na clavícula sofrida em agosto, durante o clássico contra o Palmeiras, e precisa de mais tempo para voltar à forma.

Atualmente, os únicos desfalques do Tricolor são Pablo Maia, que se recupera de uma cirurgia na coxa esquerda, e Michel Araujo, que trata uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Bobadilla durante partida entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão

Após descansar na última sexta-feira (1º), o elenco do São Paulo retornou aos treinamentos neste sábado, no CT da Barra Funda, para continuar a preparação para a sequência do Brasileirão. Na próxima terça-feira, os comandadas de Zubeldía visitam o Bahia às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.