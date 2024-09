Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Santos e Novorizontino se enfrentam pela Série B do Brasileiro (Foto: Thiago Calil/AGIF)







Publicada em 23/09/2024

Em confronto válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos joga hoje contra o Novorizontino, em partida que deve valer - por que não? - o título da segunda divisão do campeonato nacional do Brasil. No primeiro turno, o time do interior paulista acabou levando a melhor e venceu o Peixe pelo placar de 3 a 1. O jogo terá início a partir das 21h, com transmissão de SporTV e Premiere.

Santos e Novorizontino duelam pela liderança da Série B em jogo hoje (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje com três vitórias nos últimos três jogos da Série B. A última foi na quinta-feira passada (19), quando o Peixe somou três pontos após vencer o Botafogo-SP pelo placar de 1 a 0. O time da baixada paulista ocupa atualmente a segunda posição da competição, com 49 pontos.

O Grêmio Novorizontino é o líder da competição, com 50 pontos. Portanto, a partida de hoje entre as duas equipes pode valer, e muito, para as últimas dez rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O prospecto do clube do interior de São Paulo é parecido com o do Santos, são três vitórias nos últimos quatro embates que disputou.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x Novorizontino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Novorizontino

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 23 de setembro, 21h

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

⚽Escalações confirmadas de Santos e Novorizontino

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Furch - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Paulo, Aderlan, Kevyson e Renan (Lesionados)

Novorizontino

Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Willian Farias, Geovane e Léo Tocantins; Waguininho, Rodolfo e Neto Pessoa - Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques: Dudu, Vitinho, Oscar Ruíz e Renato Palm