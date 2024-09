Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Santos e Brusque voltam a se enfrentar no segundo turno da Série B (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos joga hoje contra a equipe do Brusque, buscando voltar a vencer na competição. No primeiro turno do campeonato, o Peixe venceu o adversário pelo placar de 4 a 0. O duelo terá transmissão pela TV Brasil, Canal GOAT, além do serviço de pay-per-view do Premiere. O confronto terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

No primeiro turno da Série B, o Santos goleou o Brusque por 4 a 0 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para a partida precisando vencer a qualquer custo. O Peixe não vence na Série B desde o dia 09 de agosto, quando venceu o Paysandu por 3 a 0. Deste jogo para cá, foram 3 empates e uma derrota, o que fez o Santos sair da liderança e cair para a quarta colocação da competição, ameaçando a posição da equipe no G4. O jogo de hoje é essencial para o Santos continuar na briga pelo acesso.

Já o Brusque também vem de um histórico não muito favorável na competição. A equipe, que atualmente ocupa a 17ª posição, primeira da zona de rebaixamento, precisa vencer o jogo de hoje contra o Santos para sair deste cenário. A equipe catarinense vem embalada por uma vitória contra o empate contra o Sport e um empate contra o Operário.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Brusque x Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brusque x Santos

Brasileirão Série B - 25ª Rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 07 de setembro, às 16h

📍 Local: Arena Joinville, em Joinville (SC)

📺 Onde assistir: TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

⚽Escalações confirmadas de Brusque e Santos

Brusque

Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Luiz Henrique; Lorran, Rodolfo Potiguar, Serrato e Jhemerson; Paulinho Moccelin e Pollero - Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques: Alex Ruan, Ronei, Marcelo, Maurício e Dentinho (Lesionados); Madison e Diego Mathias (Suspensos).

Santos

Gabriel Brazão; Hayner, Jair, Gil, Escobar (Souza); João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Wendel e Guilherme - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: JP Chermont (Com a Seleção Sub-20); Escobar (Dúvida por tratamento de lesão).