Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (29), Corinthians e Juventude iniciam o duelo em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. O jogo de hoje será feito no estádio do clube do sul do país, o Alfredo Jaconi, enquanto a partida da volta será na Neo Química Arena. O jogo tem início a partir das 20h, no horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Juventude e Corinthians iniciam duelo pelas quartas da Copa do Brasil em jogo hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o líder da competição, o Fortaleza. Mesmo tendo oportunidades de marcar durante a partida, o Timão não aproveitou e viu o rival sair com a vitória. Nas copas, no entanto, a equipe paulista tem um maior aproveitamento. O Corinthians eliminou o Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil e o RB Bragantino na Sul-Americana.

Já o Juventude vem para o jogo de hoje como um "azarão". A equipe, no entanto, pode surpreender. Mesmo com a derrota no Brasileirão na última rodada, o time do Rio Grande do Sul ainda ocupa a 12ª colocação na competição. Na Copa do Brasil, o Juventude eliminou o Fluminense, pelo placar de 5 a 4 no agregado.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Juventude x Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Corinthians

Copa do Brasil - Quartas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29 de agosto, às 20h00

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

⚽Prováveis escalações de Juventude e Corinthians

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Luís Oyama e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo - Técnico: Jair Ventura

Desfalques: Danilo Peixoto, Caíque, Lucas Freitas, Thiaguinho, Rodrigo Sam, Ewerthon e Ronaldo Mandaca, Gabriel Taliari e Gilberto (Lesionados); João Vitor, David da Hora e Gabriel Inocêncio (Já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil); Jadson (Suspenso).

Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Charles, Raniele, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Igor Coronado e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Diego Palacios, Ruan Oliveira, Maycon e Alex Santana (Lesionados); Talles Magno (Dúvida após sair com dores no ombro da partida contra o Fortaleza).