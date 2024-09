Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Fortaleza duelam por uma vaga nas semifinais da Sul-Americana (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians joga hoje contra a equipe do Fortaleza para decidir quem avança para a próxima fase da competição. No primeiro confronto entre as equipes, o Timão saiu com a vantagem, em pleno estádio do Leão do Pici, com vitória por 2 a 0. O segundo embate terá início a partir das 21h30, com transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Na primeira partida, o Corinthians abriu vantagem de 2 a 0 sobre o Fortaleza; Confira as informações do jogo de hoje (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após vencer o Atlético-GO em casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. O elástico placar de 3 a 0 contou com a estreia do atacante holandês, Memphis Depay. No entanto, mesmo com a vitória, a equipe ainda fica na zona de rebaixamento do campeonato. Na Sul-Americana, o Timão conquistou uma bela vantagem no primeiro jogo, ao vencer o Fortaleza por 2 a 0, fora de casa. Diante de sua torcida, o Corinthians pode até perder por um gol de diferença que estará classificado às semifinais da competição.

Já o Fortaleza se recuperou da derrota para o Corinthians no primeiro jogo após golear o Bahia na Arena Castelão pelo placar de 4 a 1. O atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro terá uma dura missão para reverter o resultado adverso da partida de ida, precisando ganhar por dois gols para levar o confronto para os pênaltis.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Fortaleza

Copa Sul-Americana - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 24 de setembro, 21h30

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

⚽Escalações confirmadas de Corinthians e Fortaleza

Corinthians

Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique (Félix Torres), Cacá e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, André Ramalho (Bredon Bidon), Charles e Garro; Romero e Yuri Alberto (Memphis Depay) - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Alex Santana, Ruan Oliveira, Maycon e Diego Palacios (Lesionados); Héctor Hernández (Não foi inscrito).

Fortaleza

João Ricardo, Brítez (Tinga), Kuscevic, Brítez (Cardona), Mancuso (Felipe Jonathan), Hércules, Martínez, Pochettino, Matheus Rossetto (Pikachu), Marinho (Breno) e Lucero - Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Bruno Pacheco, Moisés e Lucas Sasha (Lesionados).