Jogo do Corinthians hoje: onde assistir, horário e escalações

O Corinthians viaja até a Bahia para encarar o Vitória (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Corinthians enfrenta o Vitória por partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, O Timão venceu o rival deste final de semana pelo placar de 3 a 2. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira todas as informações do jogo de hoje do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após ter vencido o clássico contra o Palmeiras na última segunda-feira (04), pelo placar de 2 a 0. A vitória deixou o Timão em uma posição bem mais confortável do que estava, na 13ª colocação do Brasileirão, com 38 pontos somados. A equipe paulista vem em uma boa fase na competição, com três vitórias seguidas.

Já o Vitória vem para esta partida depois de ter batido o Athletico-PR, longe de seus domínios, pelo placar de 2 a 1. Com os três pontos somados no último jogo, o time baiano somou os mesmos 38 pontos do Corinthians, mas está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de três vitórias seguidas, além de ter um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vitória e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Corinthians

Brasileirão Série A - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 09 de novembro, 16h30

📍 Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de Vitória e Corinthians

Vitória

Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Filipe Machado, Ryller e Matheuzinho; Gustavo Silva, Everaldo e Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Lucas Esteves e William Oliveira (Suspensos).

Corinthians

Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; Charles (Romero), Martínez, Alex Santana e Rodrigo Garro; Depay e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Matheusinho e Hugo (Suspensos); André Ramalho e Cacá (Lesionados).