Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro

Botafogo e Bahia jogam nessa quarta-feira (07) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o confronto ficou empatado em 1x1, logo, a decisão ficou para a Arena Fonte Nova. A partida começa às 19:00h, no horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Ambas as equipes estão brigando em postos altos da tabela do Brasileirão. O Botafogo é o atual líder da competição, com 43 pontos e busca apagar o vexame da temporada passada. O Bahia teve um ótimo começo de campeonato, mas acabou tropeçando nas últimas rodadas e vê na classificação uma forma de recuperar o fôlego. Confira tudo sobre o jogo:

Tiquinho Soares é o grande desfalque do Botafogo para o jogo de hoje Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo entre Botafogo e Bahia (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Bahia

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 19:00h;

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins-RS (RS).

⚽Prováveis escalações de Bahia x Botafogo

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. - Técnico: Rogério Ceni

Desfalques: Gilberto, Ademir e Nicolás Acevedo (lesionados).

Botafogo

John; Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto (Thiago Almada); Savarino e Igor Jesus. - Técnico: Arthur Jorge

Desfalques: Tiquinho Soares (poupado por dores); Matheus Martins (não inscrito); Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Júnior Santos (lesionados); Pablo (transição); Damián Suárez (problemas particulares).