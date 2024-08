Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Botafogo e Juventude jogam pela 22ª rodada do Brasileirão. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Botafogo e Juventude jogam hoje pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (11). As equipes voltam a campo após jogarem pela Copa do Brasil no meio da semana. O jogo começa a partir das 11:00h, horário de Brasília no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo terá transmissão apenas pelo Premiere.

O Botafogo sofreu uma dolorida eliminação para o Bahia nas oitavas da Copa do Brasil, mas ainda é líder do Brasileirão e busca, no jogo de hoje, manter a ótima fase e a liderança da competição. Já o Juventude busca subir na tabela para ficar em uma situação cada vez mais confortável e espantar o fantasma do rebaixamento após subir de divisão, além disso, a equipe vem embalada pela classificação contra o Fluminense.

Botafogo espera repetir no jogo de hoje o placar do primeiro turno. Na ocasião, Fogão goleou o Juventude por 5x1. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Juventude x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Botafogo

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 11:00h;

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

➡️ Clique para assinar e assistir aos jogos do Sportv no Globoplay

⚽Prováveis escalações de Juventude x Botafogo

Juventude

Mateus Claus; João Lucas (Ewerton), Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Tiaguinho, Jadson, Jean Carlos; Erick Farias, Edson, Ronie Carrillo. - Técnico: Jair Ventura

Desfalques: Caíque (lesão no ligamento cruzado do joelho direito); Gabriel, Mandaca e Lucas Barbosa (suspensos)

Botafogo

John; Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Carlos Alberto (Thiago Almada); Savarino (Igor Jesus) e Tiquinho Soares. - Técnico: Arthur Jorge

Desfalques: Tchê Tchê (suspenso); Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Junior Santos (lesionados)