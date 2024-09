Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Botafogo enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o {Botafogo} joga hoje contra a equipe do {Grêmio}. No primeiro turno da competição, o Glorioso venceu o Imortal pelo placar de 2 a 1, em jogo realizado no Espírito Santo, devido às enchentes que atingiam o Sul do Brasil. A partida terá início a partir das 21h, no horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

O Botafogo chega para o jogo de hoje embalado pela classificação para as semifinais da Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje embalado pela classificação para às semifinais da Libertadores após bater a equipe do São Paulo nos pênaltis, em pleno Morumbi, após empate em 1 a 1. Na próxima fase da competição, o Glorioso irá enfrentar o Peñarol. No Brasileiro, o Fogão é o atual líder da competição, com 56 pontos e conquistou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do Brasileirão.

Já a equipe do Grêmio enfrenta uma situação quase que oposta à do Botafogo. A equipe gaúcha ocupa atualmente a décima quarta posição do campeonato, com 31 pontos somados, e ainda tenta escapar das proximidades da zona de rebaixamento, já que o Corinthians, primeiro clube dentro do Z4, tem 28 pontos somados na competição.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Botafogo x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Grêmio

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro, 21h

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Botafogo e Grêmio

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge

Desfalques: Júnior Santos, Jeffinho, Eduardo e Cuiabano (Em transição após lesão); Luiz Henrique (Dúvida para a partida).

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio (Kannemann), Gustavo Martins e Reinaldo (Mayk); Villasanti, Dodi, Edenilson e Monsalve; Soteldo e Braithwaite - Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques: Du Queiroz, Fábio e Pavon (Lesionados).