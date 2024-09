Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Botafogo e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Fluminense no jogo de hoje em clássico carioca, pela 27ª rodada da competição. No primeiro turno, o Glorioso acabou levando a melhor sobre o Tricolor das Laranjeiras pelo placar de 1 a 0. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere e terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

Botafogo e Fluminense fazem clássico em jogo hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje como o líder do Brasileirão, com 53 pontos e venceu as suas duas últimas partidas na competição, contra Corinthians e Fortaleza. O Fogão entrou em campo pela Libertadores no meio da semana, mas não saiu do 0 a 0 com o São Paulo, tendo que decidir tudo no Morumbis no próximo jogo.

Já Fluminense chega para a partida embalado pela vitória no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, diante de sua torcida. No entanto, a situação no Campeonato Brasileiro não é das melhores, já que a equipe ocupa atualmente a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Botafogo

Brasileirão Série A - 27ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de setembro, 18h30

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações confirmadas de Fluminense e Botafogo

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Antônio Carlos, Ignácio e Marcelo (Diogo Barbosa); Bernal, Martinelli e Ganso; John Arias (Lima), Serna (Alexsander) e Kauã Elias (Keno) - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Thiago Silva (Dúvida por lesão); Thiago Santos (Suspenso); Lelê (Lesionado).

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Tiquinho Soares) - Técnico: Artur Jorge

Desfalques: Marlon Freitas (Suspenso); Rafael, Cuiabano e Eduardo (Lesionados); Júnior Santos e Jeffinho (Em fase de transição física).