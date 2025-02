Internacional x Brasil de Pelotas: onde assistir, horário e prováveis escalações

Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

O Colorado tem 10 pontos e é o líder do Grupo B. Nas últimas cinco partidas, o Inter venceu três e empatou uma. Durante a coletiva da última partida contra o Avenida, Roger Machado comentou sobre como é para os jogadores disputar uma partida contra uma equipe que joga fechada e vê seus atletas se desgastando menos fisicamente.

- A escolha por repetir a equipe é por perceber que não havia a necessidade de ter essas mudanças até aqui, para dar ritmo aos jogadores e eles poderem entrar no momento decisivo do campeonato em um bom ritmo para competir bem. A intensidade dos jogadores é a mesma, com um adversário fechado você não desgasta muito. Pleo contrário, são jogos mais tranquilos fisicamente. Tanto contra o São José quanto contra o Avenida, não foi um desgaste que chega perto de ser contra uma equipe que está te atacando - avaliou o técnico.

continua após a publicidade

O Brasil de Pelotas, por sua vez, é o segundo no Grupo C, com cinco pontos.

➡️Ex-Internacional morre em acidente de moto no RS, relata corpo de bombeiros

Internacional e Brasil de Pelotas de enfrentam nesta quarta (5) (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Internacional e Brasil de Pelotas (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x BRASIL DE PELOTAS

5° RODADA — CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre;

📺 Onde assistir: Premier (pay-per-view).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan, Rogel, Kaique Rocha e Ramon (Pablo); Ronaldo e Luis Otávio; Vitinho, (Yago Noal ou Lucca) e Carbonero; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

continua após a publicidade

BRASIL DE PELOTAS: Wellington; Murillo, Bruno Miguel, G. Cerqueira e Higor; Rafael Gelati, Histone, Kaue, Juliano Fabro e Charopem; Mayco Félix. Técnico: William de Mattia.